慣竊黃姓男子現已在宜蘭監獄執行，去年9月間，在新北市汐止區發現一輛超商貨車停在路邊，司機正在搬貨到超商內，黃竟然跳上駕駛座，直接將貨車開走，司機聽到聲音跑出來看當場傻眼，隔天在內湖區尋獲，並在竊嫌飲用的優酪乳瓶口採集到DNA，士林地檢署偵結，黃男隔月又犯下另外2起竊案，

黃男去年9月3日下午12時許，在汐止區明峰街、中興路路口，見超商外的冷藏貨車沒有熄火，竟然趁著司機搬貨時，開著貨車揚長而去。隔天早上，警方在內湖路邊尋獲貨車，發現冷藏櫃內優酪乳遭飲用，只留下空罐，懷疑是竊賊所為。

警方接著今年4月底、5月中，黃嫌在大同區的自助洗衣店內，用螺絲起子撬開洗衣機的投幣口，竊取裡面的銅板，得手1000元、2000元。

經店家報案後，警方逮捕黃嫌，他全部坦承犯罪，並依優酪乳瓶口的DNA與黃嫌相符，檢察官依1個竊盜罪和2個加重竊盜提起公訴。

(中時 )