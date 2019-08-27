慣竊黃姓男子現已在宜蘭監獄執行，去年9月間，在新北市汐止區發現一輛超商貨車停在路邊，司機正在搬貨到超商內，黃竟然跳上駕駛座，直接將貨車開走，司機聽到聲音跑出來看當場傻眼，隔天在內湖區尋獲，並在竊嫌飲用的優酪乳瓶口採集到DNA，士林地檢署偵結，黃男隔月又犯下另外2起竊案，
黃男去年9月3日下午12時許，在汐止區明峰街、中興路路口，見超商外的冷藏貨車沒有熄火，竟然趁著司機搬貨時，開著貨車揚長而去。隔天早上，警方在內湖路邊尋獲貨車，發現冷藏櫃內優酪乳遭飲用，只留下空罐，懷疑是竊賊所為。
警方接著今年4月底、5月中，黃嫌在大同區的自助洗衣店內，用螺絲起子撬開洗衣機的投幣口，竊取裡面的銅板，得手1000元、2000元。
經店家報案後，警方逮捕黃嫌，他全部坦承犯罪，並依優酪乳瓶口的DNA與黃嫌相符，檢察官依1個竊盜罪和2個加重竊盜提起公訴。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。