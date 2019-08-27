白宮發言人近來好忙，屢屢得未美國總統川普的發言作出澄清，昨（26）日在七大工業國集團（G7）高峰會上，川普提及自己和美第一夫人梅蘭妮亞都和北韓最高領導人金正恩很熟，稱對方潛力無窮，梅蘭妮亞一定會同意他的觀點，此話隨後遭白宮打臉，澄清梅蘭妮亞和金正恩從未碰過面。

美國總統川普在G7峰會上指出，夫人梅蘭妮亞和金正恩很熟，還說她也會和他想法一致，認為北韓和金正恩都潛力無窮，坐在台下聆聽的梅蘭妮亞面無表情。

美國雜誌「財經內幕」（Business Insider）報導，26日法國比亞里茲（Biarritz）G7高峰會最後一天，川普突然提及北韓議題，北韓24日在G7峰會開幕前夕再射飛彈，為本月以來第7次，儘管如此，川普仍為金正恩緩頰，稱和對方很熟，甚至拉夫人梅蘭妮亞下水。

川普說：「我和金正恩很熟，梅蘭妮亞和他也很熟，我相信她會同意我的說法，他（金正恩）的國家具有無窮潛力。」

川普在說這句話時，坐在台下的梅蘭妮亞面無表情。

實際上這是個錯誤發言，白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）隨後發布聲明澄清梅蘭妮亞「從未見過」金正恩，不過她仍試圖為川普找台階下，她說，「總統和第一夫人說過許多事，其中也包括他和金主席之間堅強的關係，即便第一夫人從未見過他，但是總統感覺她也認識他。」

川普2017年剛上任時，和金正恩關係相當緊張，兩人彼此隔空互嗆「火箭人」、「老番顛」，不過後續川普緩和了對金正恩的態度，兩人於2018年6月在新加坡舉行世紀會談，並承諾朝朝鮮半島無核化邁進。川普與金正恩隨後又分別於今年2月、6月在越南、板門店舉行2次會談，川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）與女婿庫許納（Jared Kushner）都出席了板門店會面，不過梅蘭妮亞3次會談都未隨行。

(中時電子報)