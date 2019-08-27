高雄市長韓國瑜。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜今天與勞工朋友一起看電影。（柯宗緯攝）

高市勞工局今日邀請350名工會幹部，到影城欣賞《活個精彩》電影，由於電影2點放映，市長韓國瑜提早15分到場，1點51分致詞提到，感謝工會幹部默默付出，高雄有855個公會，勞工朋友有140萬，市府期待攜手工會、勞工創造良好勞資關係及勞動條件，讓企業家喜歡來高雄投資。

韓國瑜表示，感謝工會幹部默默付出，勞工朋友非常重要，今高雄年創造7.7萬工作機會，其中有意願上班3萬多左右，勞工局責任重大要趕快衝，盡量讓年輕朋友找到內心期待的工作。

韓國瑜提到，這次會舉辦電影賞析，是因為勞工局長王秋冬提議的，一改過去與勞工開會、吃飯、泡茶形式，今天頭一次舉辦勵志電影《活個精彩》欣賞，他自己多年前看過一次，相信電影看完後離開電影院，大家充滿信心歡樂，而且內心充滿陽光，又好看又精彩，鼓勵人在生命低潮勇敢站起來。

韓國瑜說，勞工局、市政府都是大家好朋友，彼此是夥伴關係 不用客氣盡量用溝通，市府一定要讓企業界、勞工朋友覺得「市政府是一個友善服務團體」，這個才是政府最重要的職責所在，而不是高高在上管理，是大家一起解決問題。

韓國瑜也呼籲，未來還有很多挑戰，希望工會領袖、理事長，一起攜手合作，尤其是低薪、招商引資、勞工管理等問題有待解決，希望未來高雄勞資關係更好、勞動條件更棒，企業家喜歡來高雄投資，善良勤勞的勞工朋友及所有企業界，大家處得非常好。

王秋冬表示，這次用看電影的方式，一來可讓大家放鬆心情，二來也可以讓高雄市的電影產業得到一些挹注，也希望說看過電影之後，能夠激勵勞工工作表現。

這部電影《活個精彩》內容闡述，兩位主角「跨越彼此的差異，締結真正的友情」，儘管雙方的階級、個性有極大差異，但在經歷一連串摩擦後，才逐漸從彼此身上學習不同處事態度，體會前所未有的酸甜苦辣」，探索生命的真正價值。

(中時 )