網友在ptt上留言，不看好大陸好市多前景。（翻攝ptt）

美國著名量販店好市多（ Costco ）在大陸開設的第一間分店，今天開張營業，由於「電子商品 90 天內均可退貨」、「食品開封後能退貨」、會員卡到期之前如有不滿意的地方「可申請全額退還會費」，讓不少網友說，開不到一年會倒閉，但也有網友說，台灣好市多都沒有倒，為什麼大陸的就會倒？

好市多商品樣式多，CP值高，台灣人瘋迷，成為採買日常生活必須品重要賣場，好市多進軍大陸，在上海閔行開幕，吸引許多人前往搶購，也由於人潮擠爆，在開幕4小時後暫停營業。

根據《 Loving 上海》報導，今開幕的大陸好市多，辦卡會員超過萬人，由於「電子商品 90 天內均可退貨」、「食品開封後也能退貨」以及會員卡到期前如有不滿意之處「均可申請全額退還會費」，引起網友熱議，紛在ptt上發文表示，「食品開封還能退？太扯了吧」。

還有網友說，「台灣都一堆不要臉的，Costco真敢啊」、「這一年內就倒了吧」、「商品能退合理，食品開了還能退是怎樣？」、「真的拭目以待，食品開封能退超狂」。不過，也有網友說，「孩子，別鬧了。即使遇到酸民鮮奶秒買秒退、整罐堅果吃到剩下薄薄一層拿去退、免費可樂不辭細流一杯一杯裝到爽、還有試吃整個貨架餅乾的人體蟑螂等等等等奇葩狀況後。台灣好市多都沒有倒，為什麼大陸的就會倒？」。

(中時電子報)