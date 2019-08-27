有網友貼出彰化縣埔鹽鄉彰水路二段，一名婦人騎車拖行小狗的畫面。（謝瓊雲翻攝）

影片貼網後被網友罵翻，當事婦人的兒子趕緊親自留言說明原委，強調並非故意，並代替母親向網友大眾致歉。（謝瓊雲翻攝）

阿嬤，麥擱拖啊啦～！母湯啊母湯。妳是不是腳麻又聽無小狗狗哀哀叫？彰化縣埔鹽鄉一名62歲的吳姓婦人，27日上午騎車出門時忘記家中小狗還綁在後座上，竟一路將小狗拖行達20公尺，遭路人提醒後才趕緊停下。小狗四隻腳掌全破皮，送往鹿港龍貓動物醫院救治，幸無大礙。

彰化一名陳姓網友27日在臉書社團「愛秀水說秀水」貼出一段影片，一隻約克夏犬慘遭綁在機車後方拖行，不斷哀號、翻滾，畫面令人不忍引發網友暴怒、撻伐，懷疑婦人虐狗，留言酸爆罵翻；溪湖警分局埔東派出所也主動留言回應，強調警方接獲通知已立即會同動防所人員前往現場處理，並進行相關調查。當事人的兒子也緊急親自留言回應，強調狗兒都是交由母親照顧和洗澡，是一時疏忽沒注意狗狗綁在後面，並代替母親致歉，盼能平息網友怒火。

貼文的網友指，當時自己開著小發財車，和另部小貨車車司機都有看到小狗慘遭機車拖行，畫面也被行車紀錄器全錄下，最後兩輛車「包夾」把婦人攔下提醒，老婦人才驚覺自己車子後面拖著家中的小狗，趕緊抱起並送醫，小狗一路遭拖行逾20公尺，所幸無嚴重傷勢，但四隻腳底慘遭磨破皮。

彰化縣動防所所長董孟治表示，依據《動物保護法》第6條：「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」，若是故意，則可罰1萬5千元至7萬5千元不等罰鍰；就算非故意虐狗，婦人仍將面臨3000元以上、15000元以下罰鍰。

董孟治說，由於影片畫面中車牌號碼非常清楚，經聯繫請當事人說明後，吳婦坦承上午幫年約10歲的約克夏洗完澡，在騎樓等晾乾時綁在機車後以免亂跑，因有事急著要出門一時忘了狗還綁著，騎出門後沒多久就有好心路人提醒，她趕緊鬆綁，事後並將犬隻送至獸醫院檢查。

董孟治指出，目前已在進一步比對送醫時間，釐清真正原因是否如婦人所說；小狗身體、腿部都因拖拉有多處擦傷，但生命跡象穩定，已先把狗帶回安置。

警方表示，經調查確認案發地在埔鹽鄉彰水路二段，將配合動防所進行後續調查。董孟治說，獲報已展開調查，了解婦人說法及犬隻受傷情況。至於婦人是否故意，仍要進一步釐清，就算非故意，也違反動保法，會依法裁罰。

(中時 )