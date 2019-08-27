工藤靜香(右圖)和女兒比基尼照都很養眼。(圖／翻攝自IG)

風靡90年代的日本女神工藤靜香，和男神木村拓哉結婚後，就淡出演藝圈，育有2女的她，一直維持纖細身材，而二女兒木村光希遺傳爸媽好基因，去年挾著「最強星二代」名號出道，顏值和高挑身材受到關注，日前更曝光比基尼照引起熱議，但工藤靜香不讓女兒專美於前，今(27日)也公開辣照，狀態好到完全不輸驚豔網友。

工藤靜香難得解放比基尼辣照，紀念4字頭最後的夏天，她笑說時間過得真快，自嘲「5字頭最後的夏天，就不能可能再放比基尼照了」，但平時保養得宜的她，脫了衣服後果然沒有一絲贅肉，纖細蠻腰和逆天大長腿，完全不像49歲，網友也看好她10年後依舊會維持好身材，要她以後也多多分享美照。

還有網友乍看下，把工藤靜香辣照誤認為16歲木村光希，身材好到讓人羨慕，一點也不輸給女兒，狂讚一個是清純性感，一個是美艷動人，兩種不同風格的大尺度辣照，都引起網友熱議。

(中時電子報)