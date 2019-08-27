蔡姓、黃姓和洪姓3名男子，疑似在黃男住家輪流性侵當時年僅14歲的A少女，完事後還叫計程車送少女回家，少女事後向同學吐露遭人輪流性侵，A女父親得知憤而到派出所提告，雖3男到案後均否認有妨害性自主行為，且聲稱和少女不熟，「我們真的沒做」，但檢方根據被害人和輔導老師等證人說法，認為3名被告說法有違常情，依妨害性自主罪嫌提起公訴。

嘉義地檢署起訴書指出，被告31歲蔡男、20歲黃男和24歲洪男，2018年7月1日當天在黃男嘉義縣住家的兩間房間內，輪番性侵A女得逞，完事後黃再帶A女搭計程車離開現場，因A女事後跟同學聊起此事，校方輾轉得知並通知家長，這起集體性侵案才被揭露。

但3名男子到案矢口否認性侵少女，蔡辯稱少女是他一群弟弟的國中同學，大家偶而會在某間宮廟碰到，見到她沒幾次並不熟，也沒有少女的聯絡方式，再三強調「我們真的沒做」，跟少女也沒有恩怨，不知道她為什麼這樣說。

黃男雖說有見過A女，但兩人不認識，他不知道當天A女有沒有去過他的住家，他當天也不在家，至於少女為何能清楚把案發現場的格局、空間畫出來提供給警方？他並不了解。洪姓被告也說不認識A女，案發當時他人自己的家，不知道A女有到黃男家。

起訴書指A女、兩名證人和學校輔導老師證述明確，且有員警製作的現場圖、採證照和少女手繪現場圖，認為3名被告說法不可採信，犯嫌足以認定，今27日依法提起公訴。

(中時 )