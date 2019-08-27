美國總統川普今天表示，對中國立場反覆是他的談判方式。他還說在北京當局展現積極姿態後，兩國料可達成貿易協議，這番話安撫了受到美中互徵新關稅影響的全球市場。

川普說：「我認為他們非常渴望達成協議，我想經過昨晚，又進一步加深了這樣的想法。中國國務院副總理公開表態，希望看見協議達成。」

美中貿易談判代表9月將在華府繼續磋商，但目前還不清楚新一輪針鋒相對的關稅戰是否會讓計畫生變。

美國媒體Markets Insider報導，川普在法國比亞里茲（Biarritz）七大工業國集團（G7）峰會記者會上說，他不擔心自己對中國反覆無常的立場會破壞全球經濟穩定。

川普對記者說：「抱歉！這是我的談判方式。多年來，這種方式對我而言效果很好，也為國家帶來許多正面成效。」

川普發表上述言論前，白宮過去一週發布一連串令人眼花繚亂的經濟訊息，讓企業和投資人摸不著頭緒。

川普今天說，中國昨天在高層級官員一系列通話中，邀請美國重啟談判，但相關細節仍難以捉摸。他還讚揚中國國家主席習近平是「偉大的領導人，也是個聰明人」。川普前幾天才將習近平描繪成美國的「敵人」。

中國外交部發言人耿爽說，他「不清楚」川普提到的這些通話。中國官媒「環球時報」（Global Times）也對川普最新發表的樂觀言論表示質疑。

儘管市場今天抓住了川普發出的正面信號，但他加倍鼓吹他那兩年多來幾無建樹，只見緊張局勢步步升高的談判方式，恐怕才是更該關注的問題。川普23日宣布調高中國商品的加稅稅率，回應北京計劃對美國產品祭出報復性關稅。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）中國問題專家布蘭契特（Jude Blanchette）說：「達成任何形式可持續協議的可能性在一週前就變得非常渺茫，如今可培養協議的政治土壤更是貧瘠得可憐。」

知悉談判內情的消息人士說，近幾週來幾無進展，川普所謂的進展或許更關乎他的心態而非實際狀況。美國政府對下一步該何去何從似乎也缺少明確計畫。

雙方都說9月將在華府舉行面對面磋商，但中國截至目前都未正式承諾要重啟談判，若干美國官員也不願在沒有實質性進展的情況下，舉行新一輪談判。

美國企業研究所（AEI）中國問題專家 史劍道（Derek Scissors）說：「談判沒有任何實質性進展。他們要打多少通氣氛愉快的電話都行，但談判終須有個結果。」

(中央社)