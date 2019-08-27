針對法國先前通過的數位稅，美國總統川普揚言要對法國課徵紅酒稅，一度引起貿易戰隱憂；然而，法國總統馬克宏表示，美法已對大型科技公司課稅達成協議，此決定也讓川普再次被問到是否會對法紅酒用課稅報復時，僅表示「第一夫人喜歡法國葡萄酒」四兩撥千金帶過，不再提報復威脅。

為了實現財政公平，法國國會7月通過課徵3%的數位稅，允許法國可對數位營收超過2500萬歐元，以及全球數位營收超過7億5000萬歐元的企業徵收數位稅，估計30家大型科技公司將受到影響，其中Google、臉書、亞馬遜以及蘋果等美國科技業榜上有名。對此，川普先前曾下令依據「301條款」對法國此一措施展開調查，並威脅要對法國紅酒課稅。

據路透社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）在G7峰會上宣布美法就數位稅達成協議，並坦承法國數位稅對Google和臉書等網路巨擘課徵帶來「很多的不安」。而根據法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）和美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）及白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）達成的折衷協議，法國徵收的數位稅如高於經濟合作暨發展組織（OECD）預定推出的國際數位稅，法國將退還科技公司多繳納課徵的稅金。

馬克宏另表示，OECD國際數位稅版本一旦推出，法國將撤銷本身的數位稅。他也說，希望OECD國際數位稅版本能在2020年前出爐。

川普先前曾大力抨擊法國數位稅，並嗆聲要對法國紅酒開徵葡萄酒稅，不過自他訪法並與馬克宏進行會談時，改口「我很愛法國紅酒」、「第一夫人很愛法國紅酒」，試圖將先前威脅說詞輕描淡寫帶過。

(中時電子報)