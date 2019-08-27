鎮瀾宮董事長顏清標日前公開力挺韓國瑜，並表示「有人輸了不甘願」、「有錢是他家的事」，各界解讀是暗諷郭台銘，郭幕僚稱「郭對此很感慨」。顏寬恒則緩頰說，國民黨唯一的候選人就是韓國瑜，台中所有支持者唯一支持韓國瑜，父親跟郭仍有很深厚的交情。

郭台銘與顏家交情匪淺，除2011年站台處女秀，輔選顏清標參選立委，顏寬恒也曾到郭辦公室實習歷練。不過，顏清標日前出席活動大力挺韓，並表示「有人輸了不甘願」、「有錢是他家的事」，各界解讀是暗諷郭台銘。

此話一出餘波盪漾，郭辦發言人蔡沁瑜轉述說，郭得知後心中確實感慨，並向她透露「顏清標這樣說我，就讓他說吧，我們沒必要對號入座」。蔡沁瑜也說，郭對顏的舊情感念在心，兩人交情還是有的，是外界加油添醋、穿鑿附會，希望大家不要無限上綱跟擴大解釋。

對此，顏寬恒曾經受訪表示，過去初選階段無論是郭台銘、王金平、周錫瑋來訪，都很熱情接待，國民黨透過最民主的程序，產生唯一的候選人就是韓國瑜，一定全力相挺。至於顏、郭關係是否產生變化？顏寬恒緩頰說，父親跟郭他們仍有很深厚的交情。

由於顏清標弟弟的遺孤輕生，顏家正在辦理後事，記者今日致電顏清標均無人接聽。親近顏家的地方人士說，顏清標得知噩耗，曾哭著說「我要怎麼對死去的弟弟交代」。聽到姪兒生前隱瞞胃癌病情，不願讓家人擔心，更是難過到頻掉眼淚，現在沒有心情回應政治問題。

地方人士也說，以顏的做人原則，絕對是「尊重體制及遊戲規則」，顏只是覺得「就算有錢也要尊重體制」，講那些話其實沒有什麼政治計算，對郭絕無惡意，也沒有不尊敬。

(中時 )