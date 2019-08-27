新派任主委張峻（右）稍後來到縣黨部與鄒永宏互槓，強調接任的合法性。（王志偉）

國民黨花蓮縣黨部與中央黨部互槓風波，並未因派任新主委進駐而暫停。因不滿遭撤換，原主委鄒永宏今天大動作率幹部「重返」縣黨部，對媒體高喊：「我是黨員直選的主委，吳敦義憑什麼撤我職務！」還加碼爆料「媒體報導前縣長傅崑萁可能選立院正副院長，吳敦義竟私心太重，馬上就打壓」、「吳敦義就是想自己列不分區立委，自己想選立法院長」！

鄒永宏表示，花蓮本來是一個很和諧，尤其是向來都是泛藍最團結的地方，他是黨員直選的主委，依據縣委員會決議暫緩立委提名作業時程，而且當時民進黨人選也還沒產生，沒料到，黨中央考紀會卻對他「開鍘」，停權而後又派議長張峻接任。「我是黨員直選，去留理應由黨員來決定，我到底犯了什麼違背黨紀的事情？」

鄒永宏把矛頭指向吳敦義的私心，媒體報導，前縣長傅崑萁有可能參選立委，也有可能爭取立法院的正副院長，或更高的層次」，吳敦義自己私心，馬上打壓，一併打壓縣黨部，這私心太重了」。

鄒永宏爆料，吳敦義自己私心重，想把立法院不分區列為自己第一位，還裝著不太好意思，「他就是想選立法院長，就是這樣，還怕傅崑萁參選。」

「我進入這個黨務系統幫忙工作，我出錢出力，輔選吳敦義當選黨主席，未來總統大選我也要考量地方選務等等，你吳敦義要別人伺候得好好的，這種人就像有我們老縣長講的，好像很熱心幫你，結果都是騙人的」，「這就是人家叫他白賊義」！

鄒永宏話鋒一轉，黨中央新指派的主委張峻，卻是有個貪污司法案纏身，依據黨章規定應被停權，吳敦義違背黨章卻指派這人擔任主委，「吳敦義根本是害了張峻議長」， 他還預料，民進黨一定會修理張峻主委。

張峻稍後也出現在黨部與鄒永宏碰面，張峻強調相當尊重鄒前主委，他卻一在放話還在他得官司上大作文章，「在地方大家都知道我的為人，我是一個會貪幾十萬的人嗎？司法還我清白時，你鄒永宏怎麼跟我交代呢？」所謂的貪污根本是選舉因素。張峻強調，國民黨栽培他，他奉派接任黨部主委，一定會全力以赴！

(中時 )