拍攝時要把作品放在轉盤上，每10度拍1張，需由專人仔細測量。（陶博館提供）

民眾可在線上720度欣賞陶博館典藏品《刻紋彩陶經瓶》，連頂端都能看得很清楚。（陶博館提供）

新北市鶯歌陶瓷博物館導入環物影像技術，以擁有1億畫素的專業相機，為200多件經典館藏，拍攝360度環物及720度建模的數位影像，民眾利用手機、電腦，就能瀏覽超高清的陶瓷藝術作品；陶博館表示，館內目前有將近3400件平時鮮少露出的經典館藏，未來將陸續以環物影像技術保存，有興趣民眾可前往台灣陶瓷數位博物館官網查詢。

「彷彿照妖鏡般，任何一個毛細孔都不放過！」負責接拍的陳姓攝影師說，這次選用要價150萬、擁有1億畫素的專業相機拍攝，過程相當耗時耗力，以拍攝360度的影像為例，需要由專業的布展人員組裝作品，再由攝影師每10度拍攝1張，最後利用後製功能，將36張照片整合並上線，才算大功告成。

館長吳秀慈表示，陶博館致力發展「數位博物館」服務，將數位科技應用在文化藝術上，首度導入著重物件色彩的360度環物、著重還原形狀的720度建模等專業技術，目前已完成200多件，將陸續上傳官網，讓民眾使用電腦、手機與平板等裝置，就能一窺高解析度、多角度的精美陶瓷作品，同時長久保存藝術資產。

家住三峽的蘇姓文化工作者說，過去數位影像時代，只能從單一角度欣賞陶瓷作品，畫質不佳又霧煞煞，如今能在線上瀏覽高解析度又清晰的照片，不論要查詢還是研究都相當方便。

陶博館表示，台中市葫蘆墩文化中心目前有「陶響世代--探索臺灣當代陶藝」特展，展出30組實用類與創作類陶藝作品，展期至9月8日，台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館也有「窯火相傳─臺灣陶藝雙年展源流」特展，展出1986年至2018年間精選的國立歷史博物館、陶博館所藏的歷屆台灣陶藝雙年展獲獎作品、評審作品及國際邀請作品，展期至9月22日，歡迎有興趣的民眾把握機會參展。

(中時 )