台北市長柯文哲籌組的「台灣民眾黨」，傳出內政部已於上周審查通過，民眾黨籌備處發言人林珍羽今證實，昨天有收到內政部公文，但接下來還有法人登記等程序要走，還要送回內政部備案，黨成立行政流程尚未完備，接下來會選出秘書長、副主席等黨公職，黨中央預計最快9月底召開評議委員會，討論區域及不分區立委布局。

民眾黨於8月6日舉行成立大會，除選出黨主席由柯文哲擔任，中評委包括蔡易倫、賴正龍、楊行昌、賴俊銘、賴祥蔚；中央委員則有林富男、張益贍、黃胤為，依規定須於90天內完成行政程序，經報備內政部核准後，後續還要在1年內完成法人立案。

柯文哲近期全台趴趴走，所到之處都有藍綠地方人士陪同，民眾黨明年大選布局備受關注，林珍羽說，黨中央評議委員已經組成，目前有許多各地人士來詢問，但因政黨還沒立案，目前沒有相關規畫，須等到正式走完所有程序，預計9月底前可以完備立案，屆時評議委員才會開會討論區域立委及不分區提名人選。

另外，蔣渭水基金會不滿柯文哲以「台灣民眾黨」登記創黨，林珍羽表示，各界對於黨名有意見表示尊重，未來若有需要會去多溝通。至於民眾黨黨部設立位置，林珍羽說，目前尚未找好，會等一切準備就緒後對外公布。

(中時 )