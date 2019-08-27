小英競選總部決策委員會召集人洪耀福27日與執行長沈發惠、委員黃承國專程南下，當面邀請台南市議長郭信良擔任小英台南後援總會總會長。郭信良表示，將會好好思考，因為接了位置，掛了名就是要承擔責任。

郭信良指出，他與小英總統的交情是，從小英擔任黨主席一直到現在；小英總統參與的每一場大小選戰，他都是全力以赴，包括此次初選，他自己也爲了小英總統遭受過無數的抹黑與打壓。以他的個性，只要承諾了，一定是全力以赴、承擔責任，因此他更需要好好地思考自己是否能扮演好這個角色。

郭信良還強調，現在台灣處處面臨大陸的打壓，又有香港作為鑑鏡，台灣在2020的這一戰更加重要，台灣沒有分裂的本錢，只有摒除過去所有的歧見，合力讓台灣更好。

洪耀福說，目前民進黨已邀請嘉義縣市及台南市的議長擔任該縣市後援總會的總會長，希望藉由當地議長的號召力，整合地方資源，團結所有愛台灣的力量，迎向2020大選。郭信良是老戰友了，面對這關鍵的一戰，沒有考慮的空間，希望郭一同為台灣努力。

由於郭信良曾因競選台南市議長被民進黨開除黨籍，蔡英文台南市競選總部執行總幹事蔡麗青表示，小英總統競選連任的後援會能遍地開花、愈多愈好，爭取支持最大化是勝選的目標，她樂觀看待其他政黨、無黨派人士來共同支持，郭信良願意支持蔡英文，總比支持韓國瑜好；如果可以藉此釐清與國民黨的關係，投入抗中保台的行列，也未嘗不是一件好事，但民進黨也是一個有理想和紀律的政黨，不會因此本未倒置忘記了當初創黨堅持的價值。

(中時 )