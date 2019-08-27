台北市長柯文哲被爆昨（26）日晚間在喜來登飯店密會多位企業主，民進黨北市議員王世堅今（27）日痛批，柯文哲「晚上數鈔票、白天騙選票」 5年來都綿密性地密會財團，且「只准市長密會、不准官員家會」，都嚴以律他、寬以待己。王世堅講著講著愈來愈氣，更用「晶晶體」直呼「柯如此bad（壞）傢伙，我despise（鄙視）他！」

王世堅表示，柯白天標榜公開透明，但5年來綿密性、有計畫性密會財團，昨晚那次只是冰山一角，且北市建商公會每1、2個月都有聚餐，柯5年來場場必到、從頭坐到尾，然後5大弊案無疾而終。

他強調，柯定期向財團建商企業主示好交心，就是在推銷「柯P平安符」，若真要請教市政，大可光明磊落在市府辦便當會，會聘為市政顧問，偏偏在夜黑風高下班時，去密訪，柯根本內心幽暗，只會私相授受。

「晚上募鈔票，白天騙選票！」王世堅要求，政風單位應介入了解，柯第一個任內請79天事假跑私人行程，多數拿去密會財團，4年半來嚴以律他、寬以待己，還說警察局長的私人聚會、親友聚餐，都要向柯報告，「只許市長密會、不許官員家會」，柯更用市府資源去聚餐，實在汙穢不堪。

王還說，對柯而言，就是「有錢至上、鈔票萬歲」，柯每天早上起床都膜拜新台幣，建議拿新台幣符號當黨徽，誰給柯鈔票，柯就會寄生上流。

至於柯也被爆算過塔羅牌，王世堅譏諷，柯世沒格又卑劣的人，自己算就沒關係，郭台銘去算，就嘲笑並用顯微鏡去大肆揶揄，真荒唐，柯5年來逢廟必拜、相信各種命理，顯示柯性格脆弱，5年前還因MG149案哭得像淚人兒，若真要這樣，檯面上幾個政治人物，就都抽抽牌就可以看誰當總統、縣市首長，省下社會資源。

最後，王也用「晶晶體」痛批：「柯如此bad（壞）的傢伙，我很despise（鄙視）他，柯不要說選president（總統），連mayor（市長）都不夠格啦！」

(中時 )