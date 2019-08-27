國內腸病毒疫情連2周攀升，直逼今年7月初最高峰，而且上周新增1例感染腸病毒71型併發重症病例，個案家住北部的2歲男童，暑假進入尾聲即將開學，家長應要留意家中孩童的健康狀況。

疾管署監測資料顯示，上周(8月18日至8月24日)國內腸病毒門急診就診共計1萬6586人次，較前一周上升7.5％，疫情還在流行高峰期，疾管署副署長莊人祥表示，腸病毒型別多很難預測疫情，未來不排除會超越前一波高峰。

疾管署防疫醫師蘇家彬表示，上周新增的腸病毒重症個案在7月21日開始出現發燒、喉嚨痛等症狀，就醫後診斷為？疹性咽峽炎；後因持續發燒、嘔吐、活力差等情形，7月23日再次就醫，陸續出現肌抽躍、心跳加快等症狀，當日收治住院。

經過檢驗審查確認為腸病毒71型併發重症，今年已經累計269例腸病毒71型個案，而且今年累計29例腸病毒併發重症病例，也是感染腸病毒71型為占了21例最多。

蘇家彬提醒，暑假進入尾聲，即將開學，家長應要留意家中孩童健康情形，幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應落實生病不上課，以防範腸病毒因幼童交叉感染而造成疫情流行。

(中時 )