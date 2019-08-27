韓國人氣男星朴寶劍近日在韓國網路上被盛傳「肛裂緊急就醫」，起因有位韓國護士醫治到一位縮寫為「PBG」的男星，讓人影射這位男星就是朴寶劍，謠言瘋傳下登上熱搜，雖然朴寶劍本人與經紀公司始終沒有理會，但不少粉絲認為這對偶像造成傷害，直到昨（26）晚散播謠言者透過推特出面道歉，表示這是虛假的假消息。

韓星朴寶劍擁有高人氣，但卻被影射「肛裂緊急就醫」遭到捅菊花。（合成圖／翻攝自韓網）

這名散播假消息者剛開始寫下，自己有位護士朋友在急診病房時醫治到一位大勢男星，對方表示洗澡時不慎跌到一屁股坐到沐浴乳瓶子上，導致肛門撕裂傷緊急送醫，並表示該名男星的拼音縮寫是「PBG」影射朴寶劍。事後立刻引起網友討論，雖然朴寶劍粉絲立刻駁斥，表示他正在趕拍電影，甚至還被拍到正常的在超市買東西，不可能在醫院治療。

如今造謠者出面道歉，但粉絲認為傷害已經造成辱罵對方玩笑開得太可恥。（合成圖／翻攝自韓網）

直到昨晚韓媒報導，發文者出面道歉寫下：「我對散播虛假消息感到抱歉，也對朴寶劍表達歉意。」並關閉推特表示歉意，但粉絲認為傷害已經造成，也大罵這樣的行為相當可恥，並表示這樣亂造謠開心嗎？

(中時電子報)