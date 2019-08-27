國民黨台南市黨部27日召開提名審查小組會議，建請黨中央提名前主席洪秀柱，代表國民黨參選台南市立委第六選區選舉。市黨部主委謝龍介表示，感謝洪秀柱為黨身先士卒，投入最艱困的選區，也感謝有意參選的黨內外人士共同禮讓，以大局為重，呼籲全部黨員齊心團結，以贏得明年大選為共同唯一目標，讓國民黨重返執政，讓人民過好日子。

謝龍介說，非常感謝洪秀柱對國民黨的付出與承擔，樂見洪秀柱以高知名度人氣，為台南藍營選情帶來激勵作用，為艱困選區注入澎湃活水。國民黨除要爭取2020總統勝選外，全台目標立委席次要達到60席，台南的部分市黨部要爭取6位參選人都當選，打出漂亮的全壘打，希望藍軍支持者，能夠同心協力、全力以赴，爭取更多國人支持，如此國民黨才能有機會。

謝龍介表示，洪秀柱未來代表國民黨參選立委，會把重點放在教育及台南城市發展的議題上，兩岸論述則交由總統參選人韓國瑜表述，他給予洪秀柱高度的肯定和感謝。這段期間提名小組也進行相關資料的蒐集跟評估，諮詢多位各方所推薦的人選，感謝大家都能夠以大局為重，讓國民黨能夠凝聚共識，全力以赴把台南贏回來。

(中時 )