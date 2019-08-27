台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，目前已獲內政部審核通過，台灣民眾黨籌備處發言人林珍羽證實，目前已收到公文，但後續還須經法人設立和登記程序，目標9月底完成，至於政治獻金帳戶須待所有流程完成才會開設。

台灣民眾黨目前除了主席柯文哲外，其餘黨職仍懸缺，其中又以祕書長一職最受矚目，外傳柯文哲心腹、北市府顧問蔡壁如有意退休接掌。對此，林珍羽說，外界對於人選有許多建議，但民眾黨後續還有流程要跑，中央評委會尚無法提供遴選建議，雖然壁如姐說她有考慮，但仍須黨內評議才能確定。

由於柯文哲組黨劍指2020國會，立委不分區名單備受矚目，對此林珍羽表示，現階段大概有5大遴選方向，包含政治人物及民代、專業文官、社運人士、企業代表、媒體，黨職人選應也會從這些標準著手。

對於黨員審核進度，林珍羽表示，從8月6日創黨大會迄今，已建檔1千多位民眾資料，不過後續仍須評議委員會審核，至於先前躍躍欲試的北市議員鍾小平、前北市議員童仲彥、前新北議員李婉鈺等爭人，林僅說「目前沒有收到他們的申請書」。

(中時 )