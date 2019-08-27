國民黨總統提名人、高雄市長韓國瑜近日支持度下滑，許多先前曾力挺韓國瑜的名嘴接連發出警訊，認為國民黨很難贏得明年的總統大選。國民黨好好的筊為何搞到輸去？資深媒體人單厚之認為，國民黨的困境有相當部分源自於「制度」。他說國民黨的初選制度，大致上是「抄」民進黨的，而國民黨中央制訂的遊戲規則，造成今天的韓國瑜，也造成今天國民黨進退維谷的處境。

國民黨7月15日公布總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜以44.805%支持度贏過前鴻海董事長郭台銘的27.730%，將代表國民黨角逐2020總統選戰，對戰民進黨提名的總統蔡英文。國民黨總統初選民調由全方位、全國公信力、世新大學、聯合報、TVBS等5家民調機構執行，各家抽樣至少3000份以上有效樣本。

對此，單厚之在《NOWnews》名家論壇中指出，國民黨先前情勢外界還很看好，但就在短短幾個月內，竟然好好的筊搞到輸去？他提及，國民黨困境有相當部分同樣源自於「制度」。他指出，國民黨的初選制度，大致上是「抄」民進黨的，但這套遊戲規則是民進黨替蔡量身打造的，但國民黨完全照抄，找到深藍最支持的候選人，而不是找能獲得最多民眾支持的候選人。結果國民黨往深藍靠攏、民進黨往深綠靠攏，留下政治光譜中間大片的空白板塊，讓第三勢力有更多誘因跟空間。

單厚之說若當初國民黨沒有照抄民進黨的遊戲規則，按照一個準備「完全執政」的準執政黨規格，採取正常一對一式的初選，韓也未必不能在初選中勝出，且韓肯定不會走到這麼極端，中間選民也不至於完全流失。他感嘆表示，國民黨中央制訂的遊戲規則，造成今天的韓國瑜，造成今天國民黨進退維谷的處境。

(中時電子報)