洋基菜鳥福特(Mike Ford)近來手感不錯，打跑了道奇之後，27日對上「前東家」水手，生涯首度開出雙響炮！洋基以5-4險勝。其實福特本來就是洋基新秀，水手2017年以「規則五選秀」將他領走，許諾要讓他上大聯盟，結果又反悔把他送回洋基，福特今日碰到水手當然要一吐鳥氣了。

當時洋基農場堆了太多新秀，只會守一壘的福特苦等不到出頭機會，被水手耍了一回之後，直到今年4月他才初登大聯盟。福特起初表現不佳，出賽10場打擊率都還不到兩成，後來一壘手英卡納西昂(Edwin Encarnacion)、柏德(Greg Bird)、渥特(Luke Voit)全數受傷，福特在8月幾乎成為洋基固定陣容。

福特前役砲轟了傳奇左投柯蕭(Clayton Kershaw)，今日他2局上先轟1發陽春炮，4局上又補上1發。要是沒有他的第2轟，洋基就會被水手追平了。福特開轟之後，隊友比出開車的動作慶祝，因為他是「福特」嘛。水手目前正在重建，也許會後悔當初沒給福特機會。

洋基本季只要有人受傷，都會有新秀遞補上來打得有聲有色，這也是他們苦心經營農場的果實。不過福特的好日子可能快過完了，渥特即將歸隊，雖然福特近況頗佳，但渥特還是比較厲害一點。儘管人多有利輪休，總教練波恩(Aaron Boone)表示摘下分區龍頭更重要，他們連兩年都是拿外卡晉級的，距離前一座美東冠軍已有7年之久。

(中時電子報)