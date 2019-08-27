G7領袖在法國比亞里茨會後發表的聯合聲明，當中提及香港局勢。聲明指出，「G7再一次肯定1984年所簽署關於香港的《中英聯合聲明》的存在和重要性，並呼籲各方避免暴力。陸外交部發言人耿爽今天在例行記者會中回應，中方對七國集團峰會領導人聲明對香港事務說三道四、指手畫腳表示強烈不滿和堅決反對。

耿爽表示，中方多次強調，香港事務純屬內政，任何外國政府組織和個人無權干預。

耿爽表示，發生在香港的遊行示威和暴力活動已經持續了兩個多月，‌‌香港的法治社會秩序、經濟民生和國際形象都受到了嚴重衝擊，‌‌沒有人比包括香港市民，包括香港市民在內的中國人民‌‌更關心香港的繁榮穩定，‌‌我們自己的事情我們會處理好，「‌‌請七國集團成員‌‌不要再居心叵測、‌‌多管閒事、圖謀不軌。」

耿爽表示，關於《中英聯合聲明》他要再次強調‌，‌聯合聲明的終極目的和核心內容是確定收回香港，‌‌對香港恢復行使主權。‌‌隨著香港回歸祖國，依照憲法和基本法‌‌對香港實行管制，「‌‌根據國際法和國際關係基本準則，任何國家和組織‌‌無權假借《中英聯合聲明》干涉香港事務。‌」

(中時 )