總統蔡英文在教英文時出包，將陸戰隊 Marine Corps 的 p 與 s 發出音來，將其發成 corpse （屍體）之發音，鬧出英文笑話。(圖/擷自蔡英文Premiered 20 hours ago)

行政院副院長陳奇邁日前才酸高雄市長韓國瑜，不熟就不要用英文勉強演講，如今總統蔡英文也在教導英文時出包，將陸戰隊 Marine Corps 的 p 與 s 發出音來，將其發成 corpse （屍體）之發音，鬧出英文笑話。

蔡英文26日再度於網路刊出英語教學帶「英文英文EP2」（https：／／m.youtube.com／watch？v=lwaejLFGzRo），但在該教學影片第3分36秒處，卻將海軍陸戰隊發音誤將 p 與 s 兩個字母音發出，讓其與 corpse （屍體）發音相同。

中華戰略學會研究員張競27日受訪時表示，因為corps發音其實只發cor三個字母之發音，如果ps兩個字母也唸出來，發音會相同於corpse這字，而corpse這個字意義是「屍體」。這個是海軍官校四年級「軍事術語」課程中，最為經典的教學重點，但一般人經常會犯這種錯誤，其實不應加以苛責。

張競指出，最近針對候選人講英文大做文章的事層出不窮，綠營對韓國瑜將美國商會與美僑俱樂部相互混淆窮追猛打，陳奇邁甚至還挖苦韓國瑜要用本身熟悉語言來演講，其實政治格調落到這種水準真是讓人十分感嘆。

張競認為，以韓國瑜出身貧苦奮發向學，能夠有今天這樣水準，比起蔡英文總統出身優渥，整個學習成長環境來說，要是去嘲弄韓國瑜英文會犯錯誤，那麼蔡英文總統正經八百出來教英文，凡而犯下經常會犯發音錯誤，難道不應更被人嘲笑嗎？

張競呼籲，給對方保留點餘地，也就是替自己爭取點空間。這些枝節小錯，難免都會發生，蔡總統這個錯誤發音，其實在網路上隨手就可以查到，在上課前只要尊重谷歌大神，都應當注意得到這個經典訛誤。從蔡英文總統留學英美，都會發生這種問題，我們是否能夠在台灣政治上，多替別人想想而留點餘地呢？

(旺報 )