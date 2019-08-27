8月24日台中市發生74歲藥師殺害73歲中風癱瘓老妻後自戕、2天後桃園市出現77歲老翁將76歲失智失能妻子推落水圳再跳水輕生；照顧悲劇恐怕出現「模仿效應」，行政院長照諮詢小組提案要求國家通訊傳播委員會協調媒體對於「照顧悲劇」相關報導，增列「1966」求助專線」或關懷語。

長照悲劇除因人口老化、家庭不堪照顧壓力與照顧資源區域不均等問題外，同時需要積極改善長照資源發展、打破拒絕外人照顧觀念等，可是照顧悲劇有諸多成因，特別容易在重大壓力案件下，出現仿效的加乘作用，讓照顧悲劇接二連三發生。

根據全國家庭照顧者關懷總會統計，2011年以來造成死亡的照顧悲劇媒體報導，從2件逐步增加至2017年的11件，2018年倍增至20件，今年以來也有6件，顯示過去未被重視的照顧悲劇報導，逐漸浮現「黑數」，甚至形成模仿效果，值得關切。

家總提醒，社區鄰里、親友「雞婆」的重要性，多關心周遭的家庭照顧者是否符合照顧者有自殺意念、有家暴情事、有急性醫療需求、本身就是病人、照顧者為精神疾病患者或疑似有精神功能障礙者、被照顧者為精神疾病患者、需同時照顧兩人以上、年紀大的照顧者等13項高風險指標。

家總秘書長陳景寧說，目前國內約有1／5的「老老照顧」，許多上班子女看到這類新聞忐忑不安，希望國家通訊傳播委員會(NCC)可以協調媒體報導「照顧悲劇」新聞時，增列「1966專線」或「0800507272家庭照顧者關懷專線」等求助專線。

陳景寧說，最好還能提供打動家庭照顧者心情的有效關懷語，例如「我知道您很累！長照專線1966能幫你解決照顧問題」。比起花大錢宣傳長照服務，若能在「照顧悲劇」報導做出即時教育，更能收到宣導的效益。

為了避免照顧悲劇倍增而出現加乘效果，行政院長照諮詢小組提案要求國家通訊傳播委員會(NCC)協調媒體對於「照顧悲劇」相關報導，增列「長照專線1966」或幫助減輕照顧壓力等關懷語。

(中時 )