蘆竹一名33歲游姓男子本月20日因醉後與人發生衝突，警方獲報到場遭游男犯抗攻擊，警方當場壓制游男，未料直到消防人員前來接手處理時，男子已呈現無呼吸心跳狀態，送醫後不治，檢方解剖後初判死因不詳，家屬對此結果悲痛不滿，趁市長鄭文燦27日上午出席會勘時當場陳情，盼市長能主持公道。

游男日前酒後與人發生爭執與衝突，警方獲報抵達現場時，男子情緒激動不聽勸阻，還試圖出拳攻擊警方，遭壓制在地，警方同時通報消防隊前來救護，隨後發現游男暫停心跳呼吸，緊急送醫後宣告不治。

檢方26日解剖，初判死因不詳，讓家屬悲慟難以接受，27趁著鄭文燦出席埔心溪護岸竣工典禮後當面陳情，認為兒子並無相關病史，質疑警方執法過當，希望市長能主持公道給家屬一個真相。鄭文燦收下陳情書後表示會請警方調查。

蘆竹警方則表示，游男當時醉後持摺疊鋸刀在大街上揮舞咆哮，同行朋友趕緊上前勸阻，該段過程曾被民眾目擊錄影貼上網。警方獲報後前來勸阻，游男突然將鋸刀一丟，一拳打向警察，警方迫不得已以正常程序壓制游男，但游男激烈反抗造成身上擦傷，警方同時通報消防隊員前來救護包紮。

警方表示，當時消防隊員前來救護時，發現游男已休克，經緊急CPR後有恢復呼吸心跳但仍無意識，送醫後3天不治。經檢方解剖後，初步判定沒有外力攻擊致死原因，須待進一步病理解剖釐清。

(中時 )