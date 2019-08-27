行政院公告2020年的休假高達115日，其中有春節、清明、端午與中秋4個4天以上的連假，為了搶攻明年國外旅遊市場，酷鳥航空搶先全市場開賣2020年機票，推出超優惠「最」早鳥票，讓想出國旅遊犒賞自己民眾，現在就可以做好規劃。

酷鳥航空搶先全市場於8月28日至30日推出超優惠「最」早鳥票，台北曼谷來回含稅只要3500元起，據行政院公告2020年休假日有115日，如果善用特休，清明節能請4天休9天，端午節及中秋節能請3天休8天，春節連假更能請2天休11天，對於喜歡出國旅遊的民眾，早訂票安排行程，

酷鳥航空的最早鳥優惠，不只最早推出，也要CP值最高，旅遊期間從 2020年1月7日至2020年9月30日，除了台北曼谷來回含稅只要新台幣 3500元起的經濟艙優惠票價，更推出來回含稅新台幣6700元起的超殺商務艙價格，皆是近期以來最低票價。要前往曼谷以外的地方，也可以搭配皇雀航空飛往清邁、清萊、普吉島，單程含稅約新台幣約730元起，超划算的價格輕鬆達成2020年出遊心願。

(中時 )