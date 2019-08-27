涉嫌打人街友打完人後，仍與街友飲酒談笑風生。（許家寧翻攝）

基隆火車站南站廣場2年前正式啟用，設施新穎方便，吸引不少街友轉移至此，今早驚傳街友鬥毆，1名醉漢持酒瓶將對方打得渾身是血，橫倒在血泊中，讓人怵目驚心，不過被打街友不願提告，警方也只能加強巡邏宣導，維護基隆門面景觀。

基隆車站外不時可見到蓬頭垢面的街友或坐或臥、托缽行乞，甚至伸手借錢，讓民眾相當困擾，除有礙觀瞻，也衍生治安問題，27日上午8點多，人來人往上班通勤時間，警消發現一名瘦弱的男子臉色蒼白，癱坐在地，一旁還有碎酒瓶，右腳仍不斷滴血。

受傷男子先稱自己喝醉酒跌倒踩到玻璃罐，後來又說被一名頭髮斑白，身高約170公分的袁姓男子打持酒瓶追打，「已經被他打了兩次！」男子原本不配合就醫，救護員見他恐傷及動脈，憂心失血過多，將他強制送往衛福部基隆醫院急救。

打人男子傷人後，仍大搖大擺坐在火車站外和2名友人飲酒、抽菸，談笑風生，還稱昨天到現在都還沒吃飯，伸手向路人借錢，袁男向警方推稱不知情，後來才說兩人因債務上糾紛起口角，一氣之下才會拿酒瓶傷人，因傷者不提告，警方釐清案情後離去。

對於基隆車站街友亂象，民眾指出，部分街友情緒暴躁，宛如不定時炸彈，萬一伸手借錢不給，憂心遭遇不測。警方則表示，會持續加強關懷，協助街友返家或送收容中心安置，若有在公共場所乞討或喝酒鬧事，勸導不聽，將會依法帶回派出所保護管束。

基隆車站街友鬥毆噴血 通勤族心驚驚

(中時 )