周日才在捷克公開賽奪得金牌的桌球神童林昀儒，立刻風塵僕僕地趕回台灣，今天受邀出席2019礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松嘉年華的記者會，並且擔任其代言人，期盼12月7日能夠吸引更多民眾到宜蘭走走玩玩。

剛滿 18歲的桌球好手林昀儒是台灣最年輕的世界桌球錦標賽國手之一，目前排名世界高居第 13名，被譽為台灣 20年來最強選手，有機會挑戰明年的東京奧運。林昀儒上周剛結束捷克桌球公開賽，就立刻返回宜蘭出席礁溪馬拉松活動宣傳，希望帶動在地運動風氣。他說，喜歡打桌球也為自己打球，從運動中成長也獲得成就感，鼓勵更多人能體會休閒運動的好。

「礁溪溫泉馬拉松」今年邁入第8屆，今年全馬路線能飽覽礁溪風采，行經五峰旗、淡江蘭陽校區、首次環龍潭湖、觀光工廠大道等，半馬組路線平坦，適合跑者突破佳績；健跑組路線行經五峰旗折返，能充分體會礁溪的好山好水。

礁溪鄉長張永德說，考量跑者來自全台各地，今年在台中、新竹、桃園與台北等人口密集區都設置接駁專車，跑者可選購接駁專車到礁溪會場，礁溪鄉擁有優美的自然風光與全國唯一的平地溫泉，跑者完賽後可搭免費接駁車到礁溪火車站、礁溪地景廣場、礁溪轉運站以及湯圍溝溫泉公園等站體驗在地觀光熱點。

礁溪馬的宣傳影片今天也首度曝光，可見美景、美食與溫泉資源為礁溪小城累積豐沛活力。今年賽事預計吸引海外跑者加入，報名頁提供英文與日文，服務海外的跑友，也有三天兩夜與四天三夜行的交通住宿加購行程，要讓跑者透過馬拉松更認識台灣。

(中時電子報)