近年BL劇正夯，男男CP成為粉絲們熱追的關注焦點，在這股旋風中，始終有著屹立不搖的超人氣地位，莫過於憑藉一部小清新走向的泰國校園劇「一年生 Sotus the series」引爆全亞洲熱潮的泰國男星Krist & Singto，有別於重口味的撒狗血風格，劇中除了探討了泰國實際存在的大學新生訓練制度及精神，所傳達的僅是「愛是無分性別」的內心吸引，這一份純粹的「愛」，牽引著兩人的緣份與命運，令人怦然心動，兩人成為了粉絲們心中念念不忘的經典代表。

Krist＆Singto在電視劇中飾演男男CP受到亞洲粉絲歡迎。（圖／Joytime佳音娛樂提供）

有趣的是在劇中飾演學長Arthit和學弟Kongpob的Krist 和Singto，在現實生活中也是泰國農業大學經濟學院的學弟（Krist）與學長（Singto），更同樣因為擔任過新生訓練教官而獲得參與試鏡的機會，並從千人海選中脫穎而出，如此戲劇性的巧合，加上兩人之間的深厚默契與自然互動，不僅在劇中調和出極佳的化學反應，得到廣大觀眾們的熱烈迴響，也讓Krist＆Singto的CP魅力得以延伸至戲外，由2016年8月「一年生 Sotus the series」電視劇首播至今，即使之後兩人都分別有其他戲劇作品，Krist＆Singto深植的CP形象，仍為兩人拿下多座螢幕CP獎項，海外粉絲見面會的行程亦早早排到今年年底，無論是與同劇演員一起或是雙人攜手，累積場次已高達30場（不計算泰國本地），足跡更是遍及亞洲各大城市，包括東京、首爾、釜山、台北、香港、新加坡、馬尼拉、雅加達、仰光、胡志明市、廣州、杭州、蘇州、南京、深圳、成都、天津、武漢、無錫、青島等等，可謂BL界最強CP。

兩人靠著可圈可點的演技實力成功詮釋了劇中角色Arthit和Kongpob，從在校期間算起已相識7年的兩人，實際性格迥異，Singto沈穩內斂、Krist開朗活潑，一路走來，始終能彼此相知相惜、包容互補並照顧對方，也是Krist＆Singto這對CP得以讓觀眾們將對他們的喜愛，從劇中角色轉而走到戲外真人的重要因素。已經來台多次的Krist和Singto，先前都是與其他同劇演員或CP一起的團體粉絲見面會，而這一次，終於將只有兩人攜手前來舉行第一次的雙人台北見面會，《Krist＆Singto 1st Fan Meeting in Taipei 》Krist＆Singto首次台北見面會將在2019年10月19日星期六下午3點於ATT SHOW BOX 大直館舉辦，由於台灣粉絲朋友們每次總會帶給Krist＆Singto滿滿的支持與感動，讓兩人十分期待這即將到來的第一次雙人見面會，也希望能將這份對大家的感謝心意，傳達給帶予Krist＆Singto幸福能量的每位粉絲朋友，與大家一起製造溫暖的甜蜜回憶！

《 Krist＆Singto 1st Fan Meeting in Taipei 》首次台北見面會門票將在2019年9月8日星期日下午1點起於拓元售票系統開賣。所有購票參與活動的朋友，不只都能在會後進行雙人心動Hi-touch，也有機會能夠參與專屬紀念合照（合照將依票價而有不同分組方式）。

【活動資訊】

活動名稱：《 Krist & Singto 1st Fan Meeting in Taipei 》Krist & Singto首次台北見面會

活動時間：2019/10/19 (六) 3:00 PM

活動地點：ATT SHOW BOX 大直館

(台北市中山區大直敬業三路123號8樓 （ATT 4 Recharge 8樓）)

票價：NT$6,500 / NT$4,800 / NT$3,800 / NT$2,800

※ 本次活動皆為座位席

購票福利：

(1) NT$6,500票價區域

① 雙人心動Hi-touch

② 專屬紀念合照（1位購票觀眾+2位藝人一組，由官方攝影拍攝）

③ “雙人簽名”專屬紀念卡片

④ 專屬會後時光（Mini Talk Event 約15分鐘）

(2) NT$4,800票價區域

① 雙人心動Hi-touch

② 專屬紀念合照（5位購票觀眾+2位藝人一組，由官方攝影拍攝）

③ “雙人簽名”專屬紀念卡片

④ 專屬會後時光（抽100位，Mini Talk Event 約15分鐘）

(3) NT$3,800票價區域

① 雙人心動Hi-touch

② 專屬紀念合照（10位購票觀眾+2位藝人一組，由官方攝影拍攝）

③ 專屬紀念卡片

(4) NT$2,800票價區域

① 雙人心動Hi-touch

② 專屬紀念卡片

售票時間：2019/9/8 (日) 1:00 PM開賣（同步開放”信用卡”購票）

售票方式：拓元售票系統

(中時電子報)