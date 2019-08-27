G7峰會各國領導人昨天就香港議題發表聯合聲明，重申「中英聯合聲明」的存在及重要性，支持香港自治並呼籲避免暴力。外交部今天重申支持香港追求民主自由的立場，呼籲香港回應民意期待，呼籲北京與香港當局，不要把情勢惡化責任推給不存在的外力介入。
G7峰會於26日在法國比亞里茲落幕，官方以法語發表聯合聲明，「G7重申了1984年中英協議對香港的存在和重要性，並呼籲避免暴力」。G7峰會包括加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國及美國等領導人出席。
外交部發言人歐江安今天重申，我國政府關心香港情勢發展，支持香港人民追求民主自由，此立場不變，但不會介入。
歐江安說，香港當局應該要回應民意的期待，讓香港社會回歸穩定及正常運作；呼籲北京及香港當局，不要把情勢惡化的責任，推卸給不存在的外力介入；不要拒絕跟人民對話；更不要做出錯誤的判斷，造成歷史的遺憾。
(中時 )
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