張智霖、袁詠儀結婚18年。（圖／達志影像）

張智霖和袁詠儀結婚18年，育有12歲兒子魔童，夫妻倆曾積極想拚二胎，可惜暫無傳出好消息，今(27日)是張智霖48歲生日，昨晚他罕見睡前在床上跟老婆素顏入鏡玩直播，張智霖公開表示希望有家中新成員，跟袁詠儀央求想多養一隻貓，袁詠儀則打槍叫老公多想想阿金（家中愛犬暱稱）感受，夫妻倆在鏡頭前鬥嘴兼放閃，好感情表露無遺。

張智霖和袁詠儀是演藝圈中的模範夫妻，昨晚張智霖在臉書開直播提前慶生，素顏、穿著睡衣的袁詠儀躺在一旁，看來保養得宜，五官與上妝後並無太大差異，袁詠儀還替老公唱了生日快樂歌，張智霖便開腔，跟老婆說自己小時候有養貓，現在也想養貓，袁詠儀則說家裡已經有隻狗阿金，要顧慮狗狗的感覺，也要全家投票才行。

袁詠儀更說，除了一家三口外，傭人姐姐也要投票才能算數，並向張智霖解釋，因他常常工作不在家裡，若真的養貓，照顧牠生活起居的責任就會得要其他人幫忙負責，苦口婆心婉拒這個想法，但張智霖不理，搞笑說明天收工回家就會看到另一隻寵物，袁詠儀便再打槍說：「不會！一定不會！睡覺啦！拜拜」。

(中時電子報)