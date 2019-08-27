上海Costco開幕首日

Costco首家大陸門市「開市客」今（27日）在上海開幕，但因為湧入人潮太多，僅開店4個多小時就被蜂湧而入的顧客擠爆，Costco被迫宣布停止入場，會員們在下午約1時許紛紛收到因人潮擁塞而暫停營業訊息。

《澎湃新聞》報導說，上海Costco上午8點半後，人潮快速湧入，直到中午連排隊結帳要等待2小時。當時Costco已開始限流限車，但因賣場交通人潮阻塞已至影響顧客出入與結帳作業，店方決定下午暫停。

Costco則在其手機應用程式通知客戶，「因人潮擁塞，27日下午暫停營業，請顧客避免前往。」上海Costco所在地閔行區有關部門發佈提示：由於目前開市客超市門店內人流非常密集，為了您及公眾的安全，希望有意前往的市民理性消費、選擇錯峰出行購物。如果已經前往的顧客，請務必服從現場指揮。

《新民晚報》說，現場有大批因為交通堵塞而滯留的市民，馬路上的交通堵塞目測綿延2公里左右，有多名交警指揮疏通。

報導指出，在下午近2時左右，往「開市客」的方向道路聯友路往北逐漸暢通，倒是從商場出來的道路部分路段擁堵。

(中時電子報)