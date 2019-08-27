中秋就是要團圓！相揪到華山市場團圓吃美食還有機會帶走人氣伴手禮。華山市場從今（8/27）推出「華山中秋慶 食在好安心」活動。從8/27起至9/12，只要華山市場當日消費累積滿1000元，即免費兌換「安心環保袋」及「安心紅包袋」。紅包袋內的獎項包含恩記小舖-恩記牛肉麵、經典百年老店福記餅舖－三色迷你水果酥，獎項多達181個市場人氣美食。

金賞實力名攤「恩記小舖」牛肉麵也有機會免費品嚐。（圖取自台北市市場處官網）

想到華山市場，就是各式美味聚集好所在！除有婆媽最愛的生鮮百貨，還有多樣特色伴手禮及排隊美食身受年輕族群喜愛。今年度華山市場將透過歡慶中秋節的活動，顛覆大家對於市場只有民生採購功能的印象，邀請民眾一同到市場團圓聚餐，享受媲美百貨美食街寬敞舒適的用餐環境，還有機會免費品嘗人氣美食。

華山市場擁有乾淨舒適用餐環境，是臺北市標準的「食安觀光市場」。（圖取自台北市市場處官網）

本次活動囊括許多美食名攤，包括百年老店「福記餅舖」，其三色迷你水果酥是許多國人中秋節指名的美味伴手禮；另外剛榮獲天下第一攤金賞殊榮的「恩記小舖」，以台灣味為理念，讓恩記牛肉麵發揚海內外。

而「合掌村」的國民海鮮丼飯，美味程度不輸高級日本料理餐廳，每日營業饕客皆大排長龍。除此之外，還有丘比早午餐、仁川韓式料理、松鼠Bonbon等知名美食攤，只要活動期間內消費滿額，就有機會免費品嚐人氣美食，數量有限，換完為止。

至華山市場消費滿額就有機會免費品嚐文青最愛的合掌村國民美食丼。（圖取自台北市市場處官網）

台北市市場處今年度安心外食擴大推廣「食安觀光市場」核心價值，強化傳統市場品牌行銷競爭優勢，輔導規畫「出餐、收拾、清潔」等一貫作業流程，重建市民外食信心。此外，響應市政府推動「食安文化運動」，規劃華山市場贈送環保袋的活動，鼓勵民眾自行攜帶餐具及環保袋，達到環保減塑之目標。

(中時電子報)