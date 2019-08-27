中秋就是要團圓！相揪到華山市場團圓吃美食還有機會帶走人氣伴手禮。華山市場從今（8/27）推出「華山中秋慶 食在好安心」活動。從8/27起至9/12，只要華山市場當日消費累積滿1000元，即免費兌換「安心環保袋」及「安心紅包袋」。紅包袋內的獎項包含恩記小舖-恩記牛肉麵、經典百年老店福記餅舖－三色迷你水果酥，獎項多達181個市場人氣美食。
想到華山市場，就是各式美味聚集好所在！除有婆媽最愛的生鮮百貨，還有多樣特色伴手禮及排隊美食身受年輕族群喜愛。今年度華山市場將透過歡慶中秋節的活動，顛覆大家對於市場只有民生採購功能的印象，邀請民眾一同到市場團圓聚餐，享受媲美百貨美食街寬敞舒適的用餐環境，還有機會免費品嘗人氣美食。
本次活動囊括許多美食名攤，包括百年老店「福記餅舖」，其三色迷你水果酥是許多國人中秋節指名的美味伴手禮；另外剛榮獲天下第一攤金賞殊榮的「恩記小舖」，以台灣味為理念，讓恩記牛肉麵發揚海內外。
而「合掌村」的國民海鮮丼飯，美味程度不輸高級日本料理餐廳，每日營業饕客皆大排長龍。除此之外，還有丘比早午餐、仁川韓式料理、松鼠Bonbon等知名美食攤，只要活動期間內消費滿額，就有機會免費品嚐人氣美食，數量有限，換完為止。
台北市市場處今年度安心外食擴大推廣「食安觀光市場」核心價值，強化傳統市場品牌行銷競爭優勢，輔導規畫「出餐、收拾、清潔」等一貫作業流程，重建市民外食信心。此外，響應市政府推動「食安文化運動」，規劃華山市場贈送環保袋的活動，鼓勵民眾自行攜帶餐具及環保袋，達到環保減塑之目標。
(中時電子報)
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