空勤總隊27日前往高雄外海救援漁工，場面驚險。(空勤總隊提供)

空勤總隊位在高雄小港機場的第三大隊，27日上午近9時接獲通知，台灣西南海域，也就是高雄西南面30浬的1艘小漁船瑞億財號上有漁工發生昏迷，須立即執行海上吊掛救護轉診。

空勤總隊隨即前往，迅速在大海中找到目標，空勤隊員發現那是1艘非常小的漁船，船名是瑞億財，她的甲板天線高約50呎，長約30呎，傷患於左舷，甲板狹小，且滿布天線及蓋板，並無適合垂直吊掛點，作業難度極高。

為爭取人命救援時機，空勤隊員評估後，決定採取海巡組員隨吊籃出艙，再拋牽引繩上船，以側斜引導的方式進漁船甲板。據空勤隊員表示，這是一種難度較高的救援方式，飛機、小漁船、吊掛手、出艙組員、下洗流場與拋接時機都必須相當精準配合。

在直升機進行吊掛作業期間，正駕駛小心精準控制飛機，嘗試在方寸距離找到漁船和組員之間的破口，後來由組員拋出牽引繩，一次成功並安全上船，立刻迅速執行檢傷分類並開始CPR。

在完成初步救援後，將傷患入吊籃，機工長則小心謹慎的以鋼纜回收組員與傷患進入飛機。在飛機上，仍不斷地替病患做CPR，一直到上午9點50分落地後，由救護車後送至小港醫院治療，完成任務。

(中時 )