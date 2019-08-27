中華郵政公司去年起積極布建「i郵箱」，全國據點已突破1000座，PChome24h購物7月試辦將i郵箱取貨加入配送選項後，使用率穩定成長，決定將正式與郵局合作，雙方也在今日舉辦合作記者會，宣告雙強聯手。

中華郵政在各地郵局、學校、社區及捷運等人潮密集處布建i郵箱，目前據點已突破1000座，將於測試完成後陸續上線，預計今年底前將達2000座，提供民眾更多元且便捷的智慧物流服務。

最新的第4代亮綠色「i郵箱」，除簡化儲格為大、中、小3種常用尺寸，另搭配多元金流支付工具及智慧郵筒，可隨時取、寄包裹及收寄平信及限時信函，未來將再開發創新功能，為民眾生活帶來更多便利。

中華郵政表示，即日起於PChome購物網站下單的網購商品，除可宅配到府、四大超商取貨，還可指定配送至任何一處i郵箱，享有24小時全年無休的便利取貨服務，透過一次性簡訊密碼開鎖及獨立式儲格設計，保護收件人隱私與取件安全。

為鼓勵民眾體驗i郵箱取貨的便利，即日起至12月31日止，在PChome24購物消費滿290元，即可免運配送至「i郵箱」。另有不限購物金額配送i郵箱現金積點回饋活動，8月27日至8月31日購物享現金積點68元、9月1日至10月15日享現金積點24元回饋。

根據PChome統計，選擇i郵箱的消費者以北部地區居多，購買類別以3C產品、生活日常品、食品為大宗，超過5成的顧客在傍晚5點至晚間10點到i郵箱領取包裹。

(中時 )