中華郵政辦挺小農促銷，英才郵局1樓營業大廳擠滿人潮，化身為農產促銷大會。（陳淑芬攝）

中華郵政辦挺小農促銷，英才郵局1樓郵務營業大廳擠滿人潮，化身為農產促銷大會。（陳淑芬攝）

中華郵政公司27日在台中英才郵局舉辦挺小農促銷活動，會場設在1樓營業大廳，擠滿人潮導致約10個郵務櫃台停擺，化身為喧鬧促銷農產會場，讓進門洽辦民眾一頭霧水。對此，受邀到場的交通部長林佳龍表示，若造成不便，很不好意思；台中郵局局長丘京華卻表示，服務絕不受影響，2樓櫃台維持服務。

中華郵政整合郵政資源，建立農產運銷平台，舉辦「郵我做起，逗陣挺小農」啟動記者會。主辦單位邀請交通部長、中央地方民代及農會、農民代表與會，並邀集農特產品及農產加工品設攤展示，營業大廳擠滿人潮，場面熱鬧風光。

但是，郵政單位為農產品促銷雖立意良善，但卻將郵務本業服務放一邊，難免惹議。活動現場會場舞台、席位區及與會人士幾乎占滿1樓營業大廳，至少10個服務櫃台服務運作受影響，服務櫃台還擺著多盤免費提供試吃的水梨，1樓主要郵務運作服務幾乎停擺。

「怎麼會這樣？」洽辦郵務民眾一進郵局大門，對眼前人頭鑽動景象大都驚呆一頭霧水，由郵局人員引導才能找到零星提供服務的櫃台洽辦，但對於郵務營業大廳化身為喧鬧促銷農產會場，不願發言回應。

林佳龍則表示，公益活動若造成民眾不便，很不好意思。不過，很多人希望能為農產行銷，尤其，中秋節前夕，小農的農產品希望都能行銷出去。

台中郵局局長丘京華則表示，郵局服務品質完全不會受影響，在大門口安排有專人引導所有前來洽辦的民眾到2樓，2樓有10多個服務櫃台，並從後方通道離去。

(中時 )