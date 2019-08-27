日本富士山26日發生登山客在接近山頂處被落石砸死的意外事故。當時有遊客出面表示，落石好像是自己不小心弄下去的。
山梨縣為防止類似事件再度重演，27日一早在事故現場附近拉起警戒線，禁止登山客進入並呼籲登山客戴安全帽。
26日上午5時左右，1位29歲的俄籍女性在離富士山山頂約200公尺處的登山步道上，被從山頂滑落的石頭砸中胸部等處，導致當場死亡。
警察表示，事故發生後在確認現場狀況時，有遊客說，「說不定是自己不小心弄下去的石頭」。此人當時正走在死者的上方。日警調查後研判，此人並非故意為之，應屬意外事故。
事發當時，有很多人站在山頂附近的石堆上，導致碎石滑落。
山梨縣為了防止落石傷人，27日起已將事故現場拉起警戒線，限制登山客進入，決定今後將採取新的對策。
富士吉田市富士山課呼籲登山客要戴安全帽，以確保平安登山。富士山6合目的設施也決定多準備些安全帽出借。
(中時 )
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