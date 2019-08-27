高雄市長韓國瑜（左）在成為國民黨總統候選人後終於要來彰化了，9月1日全縣走透透，誠意十足。（謝瓊雲攝）

國民黨提名總統參選人韓國瑜9月1日將至彰化參拜宮廟，拚連任的蔡英文總統則將搶先在29日星期四到彰化進行關懷之旅，拜訪家扶中心等社福機構，藍綠拚場較勁意味濃厚。

民進黨彰化縣黨部澄清，此行程早早就已規畫好，並非因應韓國瑜訪彰而安排，彰化關懷之旅三個公開行程，分別是11點在和美鎮彰化家扶中心、下午1點40分在芳苑鄉普天宮，下午2點30分在二林喜樂保育院二林總院。

根據了解，蔡英文總統29日在彰化共有7個行程，從中午11點至晚間6點，除了公開行程，還將拜會和美鎮紡織大廠台灣百和公司，到鹿港鎮與黨籍立委參選人陳秀寶閉門便當會，傍晚還有兩場座談，先在員林市皇潮鼎宴與中小企業座談，再到彰化市福泰飯店參加「助英台」見面會。

韓國瑜今年2月曾到彰化為柯呈枋輔選，因為支持者太熱情，將競選總部外馬路擠得水洩不通，最後韓國瑜無法下車，只能在車隊上發表輔選談話，並透過車隊掃街沿路向支持者致意。

這次將是韓國瑜黨內總統初選勝出後，首度以「總統參選人」名義造訪彰化，當天並將與四位黨籍立委參選人柯呈枋、張瀚天、謝衣鳳和蕭景田合體，從早到晚，全縣宮廟走透透，還將安排與縣長王惠美、議長謝典林等人餐敘。

去年底選前即曾多次表態力挺韓國瑜的彰化縣議長謝典林，主導並協助安排協調此行多數行程；與韓國瑜夫妻相識十多年的蕭景田預估也將全程力挺。

(中時 )