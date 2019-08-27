G7各國領導人今天發布聯合聲明，敦促大陸信守1984年「中英聯合聲明」的承諾。大陸外交部發言人耿爽今天表示，聯合聲明終極目的是確定大陸收回香港，如今任何國家都無權干涉。

7大工業國集團（G7）峰會8月24日至26日在法國西南部城市比亞里茲（Biarritz）舉行。歐洲理事會26日晚間發出新聞稿，表示各國領導人發布聯合聲明，「支持1984年中英聯合聲明所陳述的香港自治」，並呼籲避免暴力」，敦促大陸信守承諾維持香港自治。

大陸外交部下午舉行例行記者會，耿爽在回答相關提問時表示， G7領導人聲明對香港事務「說三道四、指手畫腳」，中方表示強烈不滿和堅決反對。

他表示，發生在香港的遊行示威和暴力活動已經持續兩個多月，香港法治社會秩序、經濟民生和國際形象都受到嚴重衝擊，「沒有人比包括香港市民，包括香港市民在內的大陸人民更關心香港的繁榮穩定，我們自己的事情我們會處理好，請7國集團成員不要再居心叵測、多管閒事、圖謀不軌」。

耿爽說，中英聯合聲明的終極目的和核心內容是確定大陸收回香港，對香港恢復行使主權，「隨著香港回歸祖國，大陸政府依照憲法和基本法對香港實行管制，根據國際法和國際關係基本準則，任何國家和組織無權假借中英聯合聲明干涉香港事務」。

(中央社)