時代力量主席徐永明今天上午拜會前總統陳水扁，會中討論到總統選舉及時力未來的發展，與會的時力黨團公室主任陳惠敏轉述，先前黨內風波，時力路線很亂，陳水扁擔心時力快散了，如今徐永明接任黨主席看到希望，並勉勵時力沒錢有沒錢的選法，最重要是主體性，照著自主路線走下去。

陳水扁今天下午透過臉書新勇哥物語發布，時代力量主席徐永明、時力黨團公室主任陳惠敏、時力高雄市議員林于凱合照，並透露一行人今天上午10時到訪，會後陳水扁認為，「深深感受時力又活了起來」。

陳惠敏表示，今天針對時力發展及總統選舉廣泛交換意見，陳水扁認為，時力在國會表現很好，但路線很亂，看不出來在幹麻，前陣子還發生一連串風波，很擔心時力快散了，現在徐永明接任黨魁後，讓時力重新看到希望。

據轉述，會中也談到總統選舉部分，陳水扁分析柯文哲以及鴻海創辦人郭台銘參選機率，陳水扁認為，如果只有國民黨總統參選人韓國瑜與蔡總統一對一，蔡總統選情較穩，若是郭柯其中一人參選變成「三腳督」，變數較大，蔡總統要思考現行策略是否要調整。

此外，陳惠敏將參選鳳山區立委，挑戰民進黨立委許智傑，陳水扁勉勵陳惠敏，要堅持自己的路線選到底，並多到選區與民眾搏感情是最重要的事。

(中時 )