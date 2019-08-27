國際合作發展基金會秘書長項恬毅今天表示，國合會自8月起，首次與美國哥倫比亞大學永續發展中心合作推動「土耳其境內難民行動健康（mHealth）照護計畫」，將開發健康照護手機APP，助於土國境內難民獲得健康資訊。

敘利亞內戰自2011年爆發以來，共計560萬敘利亞難民逃離至鄰近國家，其中土耳其為最大的敘利亞難民收容國，約收容360萬已註冊的敘國難民。

國際合作發展基金會秘書長項恬毅今天在例行記者會上表示，土耳其政府雖提供境內註冊難民免費的醫療照護資源，但難民受限於地理環境、經濟能力及語言隔閡等因素，可獲得的醫療衛生照護資訊極其有限。

因此，外交部去年9月赴紐約參加聯合國相關活動，得知哥倫比亞大學永續發展中心正在推動「土耳其境內難民行動健康（mHealth）照護計畫」，透過開發健康照護手機APP，提供土國境內難民更便利獲得健康資訊的管道。

項恬毅說，國合會於8月起投入為期1年的計畫，執行地點為土國主要難民收容地伊斯坦堡，藉推動mHealth應用程式的開發，提供敘利亞青年難民及收容社區健康照護資訊及服務。另該計畫將建置網站、舉辦攝影展、專家小組討論、媒體及政策報告出版，倡導難民健康權利，並於國際科學期刊發表相關研究論文。

項恬毅指出，未來國合會將派遣1名專案志工參與計畫，在當地進行訪談、問卷調查等資料蒐集，藉由深化參與及分享臺灣優勢經驗，加強雙方的交流，彰顯我國為國際人道援助提供者的正面形象。

(中時 )