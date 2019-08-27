鬼月來襲！影音平台推出驚悚劇場系列：《打掃》、《肇事者逃逸》、《樂園》、《隧道》、《虎》、《完美》、《住戶公約第一條》等七部影片，在鬼月加持異軍突起成為台劇點擊冠軍，影音平台也發現用戶喜愛在凌晨時觀看該系列戲劇。其中由蔡淑臻主演的《打掃》口碑極佳，尤其她在片中一席慘白服裝，看得讓人起雞皮疙瘩，她也透露自己曾一次拍戲後回到酒店，在睡覺時，隱約察覺電視機自動打開，或是吹風機自動開啟的情況，讓人毛毛地。

她也自曝自己曾工作完在飯店遇到電視機自動打開的故事。（圖／friDay影音提供）

蔡淑臻表示，有次拍戲後回到酒店後，睡覺時隱約覺得電視機自動打開，但她打趣地說好在自己從沒有正眼瞧過阿飄，甚至是碰到鬼壓床的情況，還跟自己解釋是當天工作太累了！讓工作人員稱她是「蔡大膽」。

蔡淑臻《打掃》氣勢凌人咄咄逼人温貞菱 網友：這一片白會讓人窒息。（圖／friDay影音提供）

蔡淑臻演出《打掃》在片中與温貞菱兩人隔空互動，她飾演咄咄逼人的房東太太要求房客温貞菱要將房間打掃乾淨，甚至下達最後通牒，要進行例行的環境檢查，她氣勢淋漓的演出，讓網友直呼相當有壓迫感，網友又說，「若是在這一片白的環境可能會窒息。」蔡淑臻自曝在演出後，開始越來越有潔癖習慣，「我開始沒有辦法忍受，有髒碗放著不洗、地板不吸、衣服不收、桌子很亂、有灰塵、有廚房味。」透露若是家中環境若是髒亂，或因工作忙碌久未打掃，會影響心情，自己就會自動去打掃。

(中時電子報)