旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明昨（26）日在Youtube頻道上爆料，台北市長柯文哲在第1次與他見面時曾說「3個月後你會愛上我！」前北市觀傳局長簡余晏稍早在臉書上證實，蔡衍明先生所說的現場談話，一切均屬實，要求柯市長應誠實面對。

旺董爆料，柯在第一次市長選舉前，與簡余晏一同和他聚餐見面，他當下就說「我是支持連勝文的！」但柯則回「3個月後，你就會愛上我！」另外旺董也指稱柯比他還熟國台辦。柯今（27）日證實有和旺董見面，但卻否認和國台辦比較熟。

簡余晏稍早在臉書PO文，「回應柯文哲市長，一、2014年夏天我擔任柯文哲市長候選人的發言人，奉命安排柯文哲拜訪各報社、電視台、雜誌等媒體負責人及主管，這是我作為新聞幕僚應有的職責，我也努力達成。

二、當時柯市長應對各媒體的態度、言談等至今歷歷在目。蔡衍明先生所說的柯文哲對蔡說「3個月之後你就會愛上我…」等等及現場談話，一切均屬實。三、基於幕僚職責我只安排了1次拜訪蔡衍明先生，社會關心的是為什麼柯市長要再和蔡衍明先生餐敘等見面9次以上？這些事情應該由柯文哲市長誠實面對。

四、社會矚目的是柯文哲與國台辦管道是什麼？「兩岸一家親」「建立兩岸命運共同體」「中國是台灣的警察」等語詞是誰要求柯文哲市長這麼說的，對於一向標榜公開透明的柯市長，應該好好向社會說明。」

(中時 )