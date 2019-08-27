冠軍隊伍「午夜微KIANG」表示，討論時剛好有人滑手機，就突發奇想用社群軟體hashtag標籤功能作為串連工具，沒想到大受好評。（王昱凱攝）

因應網路時代，花蓮縣政府今年舉辦縣府今年舉辦「2019花蓮觀光旅遊體驗影像創作領袖營」活動，邀請20組大專院校學生，親身漫遊花蓮，並拍攝體驗影像作品。27日於翰品酒店選出5組優勝隊伍，並由觀光處長唐玉書贈受獎金，唐玉書表示，希望透過網路宣傳與年輕思維，快速推展觀光之美到各處。

今年競賽以5條深度旅遊路線為主軸，分別為「原鄉部落」、「農村休閒」、「生態之旅」、「城市體驗」及「泡湯暖遊」。最後由城市體驗組的「午夜微KIANG」隊伍所攝《花蓮的氣息》贏下總冠軍，並獲得10萬元的獎金。

隊員們在受訪時仍難掩興奮之情，對於作品採用時下流行的社交軟體hashtag標籤功能串連影片，隊員表示發想其實很簡單，只是因為討論當下有人在滑手機，一個小巧構思卻非常貼近現今網路生活，贏得專業評委以及3萬人網路投票青睞，最後推影而出。

影片中，多次帶出花蓮悠閒與漫遊旅行的無拘無束感，所有時間、喧囂、忙碌、壓力與煩躁感，在縱谷當中，彷彿不存在一般，讓大家在緩步花蓮的途中，樂活呼吸，每一口花蓮的氣息，都是無憂無慮的，讓人自身其中，忘卻都會的俗事紛擾。

唐玉書表示，感謝每一團隊用心的拍攝，結合年輕人的創意與現金網路的發達，相信可以更快速的把花蓮的山川景物、人文精萃傳遞出去，喚起國人對花蓮的認識與興趣，也向更多國外朋友伸出友善雙手。

(中時 )