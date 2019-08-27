中台科技大學與全國動物事簽訂產學合作契約，象徵雙方開啟緊密合作模式。（馮惠宜攝）

近幾年人類與動物共通的健康問題持續不斷出現，全國動物醫院為彰顯「健康一體 (One Health)」：即人類健康與動物及環境健康三種科學資源整合為一的創新概念，27日與中台科技大學簽署合作意向書，盼與該校深化合作，一方是動物醫院的獸醫專業，一方則在人類醫療放射治療專業，彼此共同為毛小孩健康謀求更大的福祉。

全國動物醫院連鎖體系成立30年，北中南共16個據點，14個專業科別，全國動物事業群執行長陳道杰表示，這幾年一手在台灣推動健康一體的概念，希望建立人類醫學、動物醫學與環境議題共通資訊交流平台。

中台科技大學是中部地區少數以放射醫療、醫技等醫療為發展重心的科技大，更在2016年4月創設全台唯一的「動物放射治療研究中心」，由醫學影像暨放射科學系專業教師與臨床獸醫師組成團隊，透過專業儀器6MV直線加速器、電腦斷層掃描儀、Pinnacle電腦治療計畫系統、彩色杜卜勒超音波掃描儀等設備，提供全方位的動物放射治療服務。

雙方27日上午由中台科技大學校長李隆盛與全國動物事業群執行長陳道杰共同率領雙方團隊簽訂產學合作契約，隨後在全國動物事業群營運總部門口掛上嶄新的「中臺科技大學合作企業」牌匾，象徵雙方開啟緊密合作模式。

陳道杰表示，雙方將致力於成為國內動物放射治療、教學與研究的領航者，共同推廣健康一體的概念。未來雙方將用彼此的專業知識及豐富經驗相互交流，持續研究最新動物放射治療的相關技術，及進行動物相關專利研發計畫，藉由產學交流合作讓人寵都可以持續提升生活品質。

(中時 )