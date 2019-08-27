針對8月1日嘉明海運公司勝利輪在布袋商港擱淺事件，嘉縣府環保局將對嘉明海運公司所屬船舶已連續2年，在相同海域擱淺且漏油，依海污法規定裁處，最高可罰150萬元。此外，台灣港務公司布袋管理處也對船公司限期1個月將船體移走，否則會通報航港局開罰。

環保局表示，接獲通報此事件時，已立即派人則進駐布袋商港應變中心，督促船公司妥善布設器材在船隻周圍，防止漏油，並與海巡隊合作，運用空拍機24小時，隨時監控漏油汙染處置等可能發生的情況，在第一次緊急應變會議時，已要求船公司應啟動緊急應變措施，未料隔日就發生漏油事件。

環保局長張根穆表示，漏油事件發生後，環保局隨即派員至現場搜證及採驗，釐清後續船公司責任，作為行政裁罰依據。他也呼籲船公司及船舶所有人，平時應落實汙染應變演練，備妥充足應變作業及設備，意外汙染事件發生時，能及時處置，以免汙染海洋受罰。

台灣港務公司布袋管理處長謝診安表示，船方已在8月3日至5日完成勝利輪殘油去除作業，並委託第三公司鑑定，確定目前已無漏油情況，由於浪過大，施工人員無法將船體從海底移上岸，但這2天陸續已將船艙裡海水、沙子、牡蠣及貨櫃移走，等天氣許可，人員會將船艙封起，使船體浮起，拖至港邊進行拆解。

(中時 )