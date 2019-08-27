▲參加月老教堂單身聯誼活動的單身男女，每人都可獲得月老金幣祈福。（楊樹煌攝）

▲大黑松小倆口元首館在愛情故事館別開生面推出月老教堂。（楊樹煌攝）

大黑松小倆口元首館有尊慈眉善目的月下老人，住在月老教堂，為配合中秋佳節到來，今27日該館別開生面推出月老金幣祈福活動，讓有心追求好對象的單身者，能有超強人氣，得到月老金幣的祝福，擁有美滿良緣，首日推出就吸引不少帥男帶著女友到來，期能促成美好姻緣。

▲在愛情故事館的月老教堂內，更住有極為特別的月下老人，成為中西合併的月老教堂。（楊樹煌攝）

▲祈求超強人氣及美好姻緣，大黑松小倆口元首館在秋節前推出月老金幣的祝福，不但討喜又受歡迎。（楊樹煌攝）

民間一直流傳，月下老人掌管牽紅線，可促成普天下美好姻緣，元首館特在中秋節前夕，推出月老金幣祈福，並舉辦單身聯誼活動，今天就有20位單身男女報名參加，首先分組遊園，在愛情故事館參觀拍照，並同心協力在園區尋寶。

元首館還提供大黑松小倆口三種新鮮烘焙的傳統大餅（囍餅）給大家品嘗，再寫出餅中各有什麼餡料；活動饒具趣味性，讓參加者歡樂笑聲不斷，充滿歡樂氣氛。

活動更有趣的是，元首館月老教堂也進駐了命理師大衛，在活動中進行牽紅線的「及時配對」，提供大家進一步交往的建議，讓不少男女都興緻衝衝求詢。

大衛老師認為，自古就有姻緣天注定說法，其實現代人可以參考八字命理的解析，在追求浪漫愛情時，有個好的開始，不會陷於盲目，大衛老師並在活動中贈送每位參與聯誼的單身男女各一枚月老金幣，大衛老師說，只要隨身攜帶或放置在家中適當位置，心誠則靈，定會心想事成。

元首館愛情故事館秋節推出的月老金幣，一面刻有Q版月老像，另面刻有愛情小倆口、真愛戀情等平凡的幸福字句及月老教堂外觀，黃澄澄的紅色金幣，推出馬上受到歡迎，吸引眾多遊客專程前往月老教堂，求取月老金幣，除祈求超強人氣，並期待促成美好姻緣。

(中時 )