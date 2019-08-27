台南鹽水一位王姓民眾，上月下旬因為急性心肌梗塞昏倒，一度停止呼吸出現OHCA情形，友人趕緊通報警消，南市消防局勤務指揮中心派遣第一大隊鹽水分隊及新營專責救護隊前往馳援，透過線上心肺復甦術指導，加上到場消防人員接手CPR、AED電擊及高級心臟救命術等處置，最終在鬼門關前救回一命，27日公開表揚，王先生也親自到場致謝。

這件案例發生在上月23日下午，65歲的王姓民眾出外訪友，才剛下車就感覺胸痛、呼吸困難，隨即昏厥失去意識，友人見王男轎車在外卻未見人，一看才發現已倒臥車旁，沒有呼吸心跳。

南市消防第一救災救護大隊鹽水分隊與新營專責隊獲報後出動救援，由由中級救護技術員陳定堃、沈雅霖、高級救護技術員沈宥延、陳鵬文出勤，期間先由指揮中心護理師同時於線上給予DA-CPR（線上心肺復甦術）指導，鹽水分隊到場後再進行CPR急救及AED電擊，接手的新營專責救護隊則採用高級心臟救命術，並經靜脈注射施打腎上腺素。

經搶救後，王男出現有結構心律，確認頸動脈後已回復自主循環（ROSC），重新量測其生命徵象、持續給予高濃度氧氣，並監測患者換氣狀況，緊急將王男送往柳營奇美醫院，院方接手後，確認王男罹患急性心肌梗塞，血管多條阻塞，身上新裝上3支心臟支架，住院20天後已健康出院。

王男27日在家屬陪同下親自向4名消防員致謝，他說自己多年來身體無異狀，連健保卡都沒用過，沒想到會發生此意外，以後會做好健康檢查；南市消防局第一大隊長丁春能說，消防局近年來持續更新救護器材，高級救護技術人員均須接受1280小時訓練課程，也建立DA-CPR線上CPR指導系統與OHCA急重症雙軌派遣機制，希望能搶救更多生命。

(中時 )