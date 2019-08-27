總統蔡英文今日接見美國密西西比州州長布萊恩（Phil Bryant），她指出，密西西比州是農業大州，台灣也將在9月派農業訪問團訪問密州，希望未來能與密西西比州在航太、農業、能源等項目加強合作。

蔡英文表示，台灣跟密西西比州的關係相當密切，雙方在1983年締結姊妹州，嘉義市也在同一年跟密州的首府傑克森市締結姊妹市。台密之間不僅友誼長遠，經貿往來也十分緊密，2018年雙邊貿易總額超過4億美元。

蔡英文也指出，多年來，布萊恩州長致力打造密西西比州經濟多元化，而密州政府積極推動的航太、汽車、高階製造、健康醫療、能源，以及造船等重點產業，也跟我們的「5加2產業創新計畫」目標契合，相信雙方絕對有很多潛在的合作商機。

密西西比州是農業大州，台灣將在9月派農業訪問團訪問密州，感謝布萊恩州長願意親自接待。蔡英文也非常歡迎布萊恩州長此次來訪，針對潔淨能源發展討論雙方合作的可行性。她期盼，未來雙方在農業及能源方面的交流合作能夠更加緊密。

布萊恩州長十分重視教育、偏鄉醫療、資訊科技及網路安全等挑戰。為了因應數位時代的快速變化，台灣也積極培育跨領域的科技人才。加上近年雙方簽署的教育合作備忘錄，她期待透過台灣和密州的產學合作，可以提升下一代的競爭力，讓年輕人發揮所能，引領社會邁向更美好的未來。

(工商 )