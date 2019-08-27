宇宙人「再陪我玩十年」巡迴演唱會目前巡演場次已過半，門票幾乎場場完售，打破宇宙人自身過去紀錄，25日在福岡開唱時，看著台下觀眾越來愈多，讓宇宙人十分開心，此外3人抽空體驗當地屋台文化，貝斯手方Q還被日本可愛系女生搭訕，讓他當場臉紅心跳加速。

宇宙人「再陪我玩十年」巡迴演唱會25日在福岡開唱，3人演出前抽空體驗當地屋台文化。（相信音樂提供）

演出前3人特地體驗福岡著名的屋台文化，宇宙人覺得自己很像日劇男主角，阿奎笑說：「日劇裡的人都會在失戀、談生意的時候出現在屋台，看到一排屋台覺得很有趣。」屋台和居酒屋不同的是，每位客人的距離很近，很容易跟隔壁聊起天來，方Q就被東京來的日本可愛女生搭話，方Q抓緊機會邀對方隔天來看演唱會，「本來她是和我的日本朋友聊天，後來我就用破日文加英文加入一起聊，但她說隔天要回東京沒辦法來看演唱會，我就改跟她宣傳宇宙人9月的在東京演出。」

宇宙人3人回憶剛開始在海外開唱，門票完售不易，如今場場完售，破了自身紀錄，讓他們感到無比欣慰。（相信音樂提供）

除了方Q，小玉也被38歲、來自大阪的大叔稱讚「很帥、很像大學生」，他被稱讚得不知所措，只好回了「哈茲卡喜（日文：害羞）」；而店員看大家從台灣來，也好奇跟宇宙人聊天，聊到快打烊時還播了宇宙人的歌，讓宇宙人又驚又喜。

宇宙人舉行「再陪我玩十年」巡迴演唱會，同時也為明年2月8日小巨蛋演唱會及新專輯努力準備中。（相信音樂提供）

宇宙人回憶剛開始在海外開唱，門票完售不易，如今場場完售感到無比欣慰，主唱小玉說，還記得在北京場時，有歌迷給他看了連續3年看演唱會的照片，照片中的宇宙人越來越小，周圍的觀眾越來越多，小玉表示真的很感動，很感謝歌迷一直陪伴大家。宇宙人將於於8/30南京、8/31蘇州、9/1上海、10/6香港、10/13仙台開唱，巡演花絮都收錄在「宇宙人VLOG」中，每周三在宇宙人官方YouTube頻道播出。宇宙人同時也為明年2/8小巨蛋演唱會及新專輯努力準備中，更多宇宙人相關資訊及售票資訊，請關注宇宙人官方臉書。

(中時 )